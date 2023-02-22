Haberler Haber Videoları Kolonları kesip kreş yapmalarına göz yummuş! Antakya Rende Sitesi'ne takipsizlik veren Savcı Önder Şeker hakkında inceleme

Kolonları kesip kreş yapmalarına göz yummuş! Antakya Rende Sitesi'ne takipsizlik veren Savcı Önder Şeker hakkında inceleme

Kolonları kesip kreş yapmalarına göz yummuş! Antakya Rende Sitesi'ne takipsizlik veren Savcı Önder Şeker hakkında inceleme
22.02.2023 14:20 - Son Güncelleme: 22.02.2023 14:21

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı Önder Şeker hakkında inceleme başlatıldı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı sıfatıyla verdiği izinle, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan Hatay'daki Rende Sitesi'nde 2016'da "kolonların kesildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada "takipsizlik kararı" veren savcı hakkında inceleme başlatıldı.

Bakan Bozdağ, Rende Sitesi'nde kolonların kesildiğine yönelik iddialarla ilgili 2016'da takipsizlik kararı veren Cumhuriyet savcısı hakkında HSK'ye inceleme izni verdi.

Bunun üzerine savcı hakkında HSK Birinci Dairesince inceleme başlatıldı ve müfettiş görevlendirildi.

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