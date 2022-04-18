Kocaeli'de yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

Adem Yavuz Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde, 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dairede kiracı olarak oturan Yakup ve Emine A. ile çocukları R.A, Ş.A. ve H.A. evden kendi imkanlarıyla çıktı.

Binanın üst katında mahsur kalan 13 kişi ise itfaiye ekiplerince balkonlardan tahliye edildi.

Öte yandan tahliye edilen 6'sı çocuk, 13 kişi önlem amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.