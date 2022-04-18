RAMAZAN İMSAKİYE
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Kocaeli'de yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı

Kocaeli'de yangında mahsur kalan 13 kişi kurtarıldı
18.04.2022 14:40 - Son Güncelleme: 18.04.2022 14:40

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Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 13 kişiyi, itfaiye ekipleri balkonlardan tahliye etti.

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Adem Yavuz Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde, 4 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dairede kiracı olarak oturan Yakup ve Emine A. ile çocukları R.A, Ş.A. ve H.A. evden kendi imkanlarıyla çıktı.

Binanın üst katında mahsur kalan 13 kişi ise itfaiye ekiplerince balkonlardan tahliye edildi.

Öte yandan tahliye edilen 6'sı çocuk, 13 kişi önlem amaçlı sağlık kontrolünden geçirildi.

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