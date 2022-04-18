Avcılar Havuz Meydanı'ndaki köpekler motosikletlilere ve çek çek arabalarına tepki gösteriyor

Merkez Mahallesi'nde araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi sonundaki Havuz Meydanı'ndan ayrılmayan aşılı sahipsiz köpekler özellikle sabah sessizliğini bozan motosikletliler ile atık toplayıcıların el arabaları görünce tepki gösteriyor.

Meydandan geçen motosikletin etrafını saran, havlayarak peşinden koşan köpeklere tepki gösteren sürücüler ne yapacaklarını şaşırıyor.

Sessiz elektrikli motosikletlere kayıtsız kalan ancak gürültü çıkaran araçların sürücülerinin tepki göstermesi halinde daha fazla havlayan ve uzun süre onu takip eden köpekler aracın yavaşlaması halinde giderek sakinleşiyor.

Meydanda yıllardan bu yana simit satan Hüseyin Temel, "Anne ve babalar çocuklarını meydanda serbest bırakıyor. Kurye veya su taşıyan motosikletlerin buradan geçmesi tehlike.

Köpekler gürültü ile geçen motosikletlileri rahat bırakmıyor. Çek çek arabalarına tepki gösteriyorlar.

Bu köpekler hiç kimseye zarar vermez" dedi. Veteriner hekim Gözde Gülseven, köpeklerin bu davranışlarının doğal olduğunu belirtirken şöyle dedi:

"Köpeklerde diğer hayvanlara oranla gelişmiş 'Alan koruma içgüdüsü' var. Bu meydanı da sahiplenmiş durumdalar. Motorlu araçlar çok gürültülü.

Sessizliği bozan gürültüyü duyan hayvanlar alanı korumak için buna doğal bir refleksle tepki veriyor. Bu durumlarda daha sakin geçişler yapmakta fayda var.

Tepki vererek hayvanı daha kızdırmak yerine o bölgelerden daha sakin geçersek daha doğru olur.

Atık toplayıcılara tepkileri ile belki taşıdıkları şeye tepkidir veya muhtemelen geçmişte belki bunlardan şiddet gördükleri için çek çek arabaları onlar için sembolik bir anlam ifade ediyor.

Bu nedenle hayvan çek çek gördüğü zaman tepki vermeye başlıyor bu da doğal bir davranış."