RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Hakkari Yüksekova'da aylık 7 bin liralık maaşlı iş! Besiciler çoban bulamayınca sırayla çobanlık yapmaya başladı

Hakkari Yüksekova'da aylık 7 bin liralık maaşlı iş! Besiciler çoban bulamayınca sırayla çobanlık yapmaya başladı

Hakkari Yüksekova'da aylık 7 bin liralık maaşlı iş! Besiciler çoban bulamayınca sırayla çobanlık yapmaya başladı
19.04.2022 11:19 - Son Güncelleme: 19.04.2022 11:19

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Hakkari Yüksekova'ya 24 kilometre uzaklıktaki Karabey köyünde küçükbaş hayvancılık yapan besiciler, aylık 7 bin lira 6 ay için toplam 42 bin lira maaş vermelerine rağmen çoban bulamıyor. Hal böyle olunca besiciler sırayla çobanlık yapmaya başladı.

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Yüksekova'da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaşlar, meralara çıkarılmaya başladı. İlçenin Karabey köyünde hayvancılıkla uğraşanlar ise çoban bulamıyor.

6 ay süreyle aylık 7 bin liraya çoban bulamayan havyan sahipleri, çareyi nöbet sisteminde buldu.

Besicilikle uğraşan aileler, kendi aralarında yaptıkları nöbet düzeniyle her gün 3 kişi olarak merada koyun sürüsünü güdüyor.

Köyde yaşayan 7 çocuk babası Enver Arslan (56), çoban bulamadıkları için başlattıkları yeni uygulamayı anlattı.

Arslan, "Şu an zor durumdayız. Aylık 7 bin liraya çoban bulamıyoruz.

Köylüler olarak kendi aramızda nöbetleşe hayvanlarımızı güdüyoruz.

Şu an çobansız bir şekilde hayvanlarımızı günlük çobanlık yaparak meralara çıkarıyoruz.

Önceki yılların çobanları bile bu yıl çalışmak istemiyor. İlçeye dışardan gelecek çoban bekliyoruz" dedi.

Köyde besicilik yapan Serhat Kara ise 7 bin liradan fazla ücret vermediklerini belirtti.

Kara, gelen çobanların 10- 11 bin lira ücret istediklerini söyleyerek, bu nedenle kendi koyunlarına kendilerinin baktığını söyledi.

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