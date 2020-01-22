Kocaeli'de bir vatandaş Kanal İstanbul için Türkiye turuna çıkıyor! 22.01.2020 14:55

Kocaeli’de bir kişi Kanal İstanbul projesine destek için Türkiye turuna çıktı. Aracını Kanal İstanbul afişleriyle kaplayan Erol Özavcı, Türkiye’yi karış karış gezmeyi planlıyor. Özavcı, “Darbe öncesinde, referanduma evet demek için, Başkanlık sisteminde ve Afrin operasyonunda Türkiye turu yaptım. Bugün de Kanal İstanbul için yapacağım" dedi.

Bu kez Kanal İstanbul'u destek için direksiyona geçti. Kocaeli'de yaşayan Erol Özavcı, daha önce birçok proje için yaptığı ilginç eylemlerle tanınıyor. Erol Özavcı bu kez de Kanal İstanbul için şehir şehir dolaşacak. Özavcı, "Darbe öncesinde, referanduma evet demek için, Başkanlık sisteminde ve Afrin operasyonunda Türkiye turu yaptım. Bugün de Kanal İstanbul için yapacağım. Kanal İstanbul, bir devlet projesidir. Bir devlet politikasıdır" ifadelerini kullandı. Özavcı'nın yolculuğu yaklaşık 4 ay sürecek.

KANAL İSTANBUL NEDEN ÖNEMLİ?

Kanal İstanbul, özellikle Türkiye düşmanları tarafından büyük bir gayretle engellenmek isteniyor, hakkında birçok yanıltıcı haber yayılarak halk yanlış bilgilendiriliyor. Peki Kanal İstanbul'un İstanbul için iddia edildiği gibi herhangi bir riski var mı? Kanal İstanbul neden önemli? İstanbul ve Türkiye'ye neler kazandıracak? Şehir Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Recep Bozdoğan canlı yayında Kanal İstanbul hakkında bilinmeyenleri anlattı. İşte o açıklamalar:

"İTİRAZLAR TAMAMEN SİYASİ!"

Ben Kanal İstanbul'un iddia edildiği gibi İstanbul'a zarar vereceği kanaatinde değilim. Kanal İstanbul'a itiraz eden insanlar siyaseten ve ideolojik olarak itiraz ediyorlar. Daha sonra da bunu kendilerince gerekçelendirmeye çalışıyorlar. Elbette ki bazı bilim insanlarının önemli uyarıları var. Bunların da mutlaka dikkate alınması lazım. Fakat Kanal İstanbul fizibilite çalışmalarının yapılması sürecinde olsun, ÇED Raporu'nun hazırlanması sürecinde olsun sayısız bilim insanı görev almış durumda. ODTÜ'den, Boğaziçi'den, İTÜ'den ve daha birçok üniversiteden sayısız bilim insanı ve uzman görev almış durumda.

"ŞEHRİN YOĞUNLUĞUNU DAĞITACAK"

Kanal İstanbul'un İstanbul'a ne tür bir faydası olacak? Bana göre en büyük faydası şu: İstanbul "azmanlaşmış" bir şehir. Nüfusu 15 milyonun üzerinde ve birkaç tane merkez etrafında dönen bir sosyoekonomik hayat var. Kanal İstanbul, şehri desantralize edecek. Yani merkezdeki yoğunlaşmayı şehrin batısına doğru kaydıracak. Bu önemli çünkü merkezde anormal bir yoğunluk var.



SAVUNMA AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİP!

İkinci olarak ise, şehrin savunması açısından olağanüstü bir avantaj sağlayacak. Çünkü herhangi bir askeri birlik Trakya ovalarını geçtiği andan itibaren İstanbul önlerinde. Oysa İstanbul'un önünde, İstanbul'u savunmayı kolaylaştıracak herhangi bir coğrafi engel bulunmuyor. Kanal İstanbul, aşağı yukarı 400 metre genişliği ile orada ciddi anlamda bir savunma mevzii oluşturacak.



İSTANBUL'U TANKER TEHDİDİNDEN KURTARACAK!

Bir diğer husus da, özellikle petrol, doğalgaz yüklü tankerlerin ve kimyasal madde yüklü tankerlerin geçişi dolayısıyla Boğaz ve İstanbul çok ciddi bir tehdit altında. Bu tehdidin de zaman içinde azalması ve bir süre sonra da bütünüyle ortadan kalkması gibi bir avantaj sağlayacak.

İSTANBUL'A YAŞAM ALANI SAĞLAYACAK!

Bir diğer husus da İstanbul'a son derece planlı, çok güzel peyzaj düzenlemeleri yapılmış Boğaz tadından yaşanabilir alanlar sağlayacağı için, şehrin hayat kalitesinde, kişi başına düşen yeşil alanda, sosyal, kültürel ve sanatsal tesislerde ciddi anlamda bir kapasite artışı sağlanacak.