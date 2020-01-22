Bekçiler artık kimlik sorabilecek! Teklif Meclis'e sunuldu 22.01.2020 14:16

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, çarşı ve mahalle bekçilerine halka yardım, vatandaşlardan kimlik sorabilme ve adli görevler verilmesini de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduklarını bildirdi. Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. İşte ayrıntılar...

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bekçilere kimlik sorma ve adli görev verilmesini içeren kanun teklifinin TBMM'ye sunulduğunu duyurdu.

Kanun teklifi 18 maddeden oluşuyor. Bekçiler, olay çıktığı zaman suçluları gözaltına alıp genel kolluk kuvvetine bildirecek. Bekçiler daha önce polisle beraber çalışıyordu; düzenleme ile Jandarma ile de çalışma imkanı geliyor.

Suç işlenme anında veya hemen sonrasında suçlulara müdahalede bulunmak, suç mahallindeki kanıtları muhafaza altına almak, delillerin kaybolmamasını sağlamak, ortadan kaldırılmasını engellemek de bekçilerin görevleri arasında olacak.

İzmir Bornova'da iki genç ve mahalle bekçileri arasında yaşanan tartışma yargıya taşınmıştı. Davaya bakan İzmir 35. Asliye Mahkemesi, emsal bir karar vererek, iki gence bir saat içerisinde iki defa kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçileri haksız görmüştü. Kararda, "Görevi vatandaşın huzurunu sağlamak olan görevlinin, makamını vatandaşın huzurunu bozmak için kullandığı belirlenmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Vatandaşın tahrik edildiğini belirten mahkeme, "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu'nun polislere verdiği kimlik sorma ve kaba üst araması yapma yetkisi bekçilere verilmemiştir" hükmüne varmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, İzmir'de 9 Mayıs 2018'deki olay ve 35'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen kararla ilgili açıklamada bulunmuştu. Açıklamada, kararın sadece tek olayla ilgili olduğu belirtilerek, "Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yönetmeliği'nin 16'ncı maddesindeki hükme göre bekçilerin şüpheli şahıslara kimlik sorma yetkileri mevcuttur" denilmişti.