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Son dakika: İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı | 23 Ocak hava durumu

Son dakika: İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı | 23 Ocak hava durumu

22.01.2020 16:21

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren kar yağışı beklendiğini duyurdu. İBB, vatandaşları don ve buzlanmanın yanı sıra soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı uyardı.




İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin yarın Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği, İstanbul'da ise yarın öğle saatlerinden itibaren sıcaklıkların kar değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtildi.



Kar yağışının özellikle Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında görülmesi beklendiği, yağışların şehir merkezinde karla karışık yağmur ve aralıklarla hafif kar, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos, Kurtköy gibi yüksek kesimlerde ise kar şeklinde yağacağı ifade edildi.



GİZLİ BUZLANMA VE DON UYARISI
İBB, yağışın ardından başta köprü ve viyadüklerde gizli buzlanma ve don olayları yaşanabileceği gerekçesiyle sürücülerin kar lastiği kullanması konusunda uyarıda bulundu.



Ayrıca vatandaşların ev ve işyerlerinde soba ve baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olması da istendi.

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