Kocaeli Gölcük'te Kıymet Budak isimli kadın bir restoranın bahçesinde oturduğu sırada tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay saat 01.00 sıralarında Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Olayı gerçekleştiren kişi kaçarken, ağır yaralanan Kıymet Budak kanlar içinde yerde kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Olayla ilgili Budak'ın eşi M.B. ve eşinin kardeşi Ş.B. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.