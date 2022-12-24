Haberler Haber Videoları Kocaeli Gölcük'te KADIN CİNAYETİ! Kıymet Budak silahla vurularak öldürüldü! Kocası ve kardeşi gözaltında...

Kocaeli Gölcük'te KADIN CİNAYETİ! Kıymet Budak silahla vurularak öldürüldü! Kocası ve kardeşi gözaltında...

Kocaeli Gölcük'te KADIN CİNAYETİ! Kıymet Budak silahla vurularak öldürüldü! Kocası ve kardeşi gözaltında...
24.12.2022 09:01

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:15
Başsavcılıklara 'Cinsel...
Haber 00:28
Hastane randevusu alanlar...
Haber 00:22
Faruk Erdem canlı yayında...
Haber 03:50
Tarihi binada yangın! Mahsur...
Haber 02:01
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na...
Haber 01:37
İstanbul'a ilk kar düştü!...
Haber 01:07
Feci kaza! Kaldırımda yürüyen...
Haber 01:33
Burdur'da şoke eden olay!
Haber 00:55
Otomobil tıra arkadan çarptı:...
Haber 02:25
İBB'ye kayyum atanacak mı?...
Haber 01:21
The Guardian'dan muhalefete...
Haber 02:17
Strep A nedir? Strep a...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Kıymet Budak (35) bir restoranın bahçesinde oturduğu sırada tabancayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili Budak'ın eşi M.B. ve eşinin kardeşi Ş.B. gözaltına alındı.

Haber Videoları

Kocaeli Gölcük'te Kıymet Budak isimli kadın bir restoranın bahçesinde oturduğu sırada tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay saat 01.00 sıralarında Gölcük Halıdere Körfez Mahallesi'nde bulunan bir restoranda meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Olayı gerçekleştiren kişi kaçarken, ağır yaralanan Kıymet Budak kanlar içinde yerde kaldı. Olayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Olayla ilgili Budak'ın eşi M.B. ve eşinin kardeşi Ş.B. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

SON DAKİKA