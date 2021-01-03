CHP'li seçmenler Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Öztürk Yılmaz'ın üzerine yürüdü!

CHP’den ayrılarak kendi partisini kuran Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, İstanbul’da esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyareti sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için “10 seçim kazanamayana bay bay denir” ifadelerini kullanan Yılmaz’a tepki gösteren CHP’li seçmenler Yılmaz’ın üzerine yürüdü.

CHP'den ayrılarak Yenilik Partisi'ni kuran Öztürk Yılmaz, geçtiğimiz günlerde İstanbul Kartal'da esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Ziyarette Yılmaz, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastederek görevi bırakması gerektiği konusunda bazı CHP'lilerle tartıştı.

"HADİ LAN"

Bir CHP'li, "Kafana çuval geçirdiler, Kılıçdaroğlu seni milletvekili yaptı" sözleri üzerine Yılmaz, vatandaşa dönerek "Hadi lan" dedi.

"ÜZERİNE YÜRÜDÜLER"

Öztürk Yılmaz'ın bu sözü sonrası orada bulunan CHP'lilerden büyük tepki topladı.

CHP'liler daha sonra Yılmaz'ın üzerine yürüdü.