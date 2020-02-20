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Osman Kavala tutuklandı

Gezi Parkı davasından beraat eden işadamı Osman Kavala, 15 Temmuz soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Kavala, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

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Osman Kavala tutuklandı
Gezi Parkı davasından beraat eden işadamı Osman Kavala, 15 Temmuz soruşturması kapsamında İstanbul'da gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Kavala, 'Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme' suçundan tutuklandı.

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