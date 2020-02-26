AK Parti'den Başkan Erdoğan'ın doğum gününe özel video 26.02.2020 10:28

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 66. yaş günü. AK Parti, sosyal medya hesaplarından Başkan Erdoğan'ın doğum günü için anlamlı bir video paylaştı. Paylaşımda "Yüreğinde Türkiye sevdasıyla, bir millete umut olan liderimiz. Doğum günün kutlu olsun. #İyikiDoğdunMilletinAdamı" denildi.

Çok sayıda bakan ve milletvekili, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla sosyal medyadan mesaj paylaştı.



Bu mübarek diyarı kaderimiz kılan, aydınlık sabahları sizinle beklemeyi nasip eden Allah'a şükürler olsun.

İyi ki doğdunuz Sayın Cumhurbaşkanımız... #İyikiDoğdunMilletinAdamı pic.twitter.com/199BWM8YeO — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 26, 2020

Bir ülkenin kaderini, bir Milletin duasını, mazlumların derdini omuzlarında taşıyan lider...



Biliriz ki yükünün ağırlığı, ecdadın emanetinden gelir...

Liderliğin, cesaretin ve ferasetinle nice yıllara #İyikiDoğdunMilletinAdamı — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) February 26, 2020

Ömrünü ülkemize ve milletimize hizmete adayan Liderimiz ile aynı yolda yürümeyi bizlere nasip eden Rabbime hamdolsun! Daima seninleyiz @RTErdogan! #NiceSenelereSeninle pic.twitter.com/JxBXB5B6f4 — Bayram Şenocak (@bayramsenocak) February 25, 2020

Milletinin kalbinde yer edinmeyi yol edinmiş, bu ülkenin çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için gecesini gündüzüne katan, milletin adamı, sağlam irade Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, güzel ömürler diliyoruz. İyiki seni tanımış, seninle yol yürümüşüz. #İyikiDoğdunMilletinAdamı https://t.co/D6HWapm1bw — Mahir Ünal (@mahirunal) February 26, 2020

MAHİR ÜNAL'DAN PAYLAŞIM

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Milletinin kalbinde yer edinmeyi yol edinmiş, bu ülkenin çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için gecesini gündüzüne katan, milletin adamı, sağlam irade Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, güzel ömürler diliyoruz. İyiki seni tanımış, seninle yol yürümüşüz. #İyikiDoğdunMilletinAdamı" paylaşımında bulundu.

Ünal, paylaşımında AK Parti'nin resmi Twitter hesabının videolu paylaşımını da alıntıladı.



Milletinin kalbinde yer edinmeyi yol edinmiş, bu ülkenin çocuklarının hayallerini gerçekleştirmek için gecesini gündüzüne katan, milletin adamı, sağlam irade Cumhurbaşkanımıza sağlıklı, güzel ömürler diliyoruz. İyiki seni tanımış, seninle yol yürümüşüz. #İyikiDoğdunMilletinAdamı https://t.co/D6HWapm1bw — Mahir Ünal (@mahirunal) February 26, 2020

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞINDAN FOTOĞRAFLI PAYLAŞIM

AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'Ülkesinin ve milletinin hizmetkarı, davamızın sancaktarı Liderimize uzun ve sağlıklı bir ömür dileriz. Daima seninleyiz... #İyikiDoğdunMilletinAdamı' denildi.

