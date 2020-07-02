Kirli ittifak bir kez daha gün yüzüne çıktı: İYİ Parti'den HDP'li Selahattin Demirtaş'a destek

02.07.2020 00:46

Terörün siyasi ayağı HDP, İyi Parti ve CHP arasında kurulan kirli ittifak bir kez daha ortaya çıktı. İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı katıldığı bir canlı yayında, insanları sokağa davet ederek birçok kişinin ölmesine sebep olan Demirtaş'ın tahliye edilmesini gerektiğini söyleyerek açıkça destekledi.