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Kırgızistan'da göstericiler parlamentoyu işgal etti

Kırgızistan'da göstericiler parlamentoyu işgal etti
06.10.2020 02:29

Son dakika haberi...Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.


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