Son dakika haberi...Kırgızistan'da 4 Ekim Pazar günü yapılan milletvekili seçim sonuçlarını protesto eden göstericiler, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu işgal etti.
Kırgızistan'da göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti
- Kırgızistan'da göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayını ve parlamentoyu işgal etti
- Kırgızistan'da göstericiler parlamentoyu işgal etti
- Koronavirüse yakalanan ABD Başkanı Donald Trump taburcu oldu
- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Karabağ'a ilişkin kritik video mesaj!
- A Haber canlı yayınında tüyler diken diken! Azerin Çırpınırdı Karadeniz türküsünü söyledi
- Gardaş vuruyor namert kaçıyor! ATV Haber ekibi Ermeni askerlerin bıraktıklarını görüntüledi
- Başkan Erdoğan'dan 500 bin öğrenciye tablet müjdesi: Önümüzdeki hafta dağıtılacak
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı'nın ardından çok önemli açıklamalarda bulundu
- Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni tablo ile 5 Ekim Kovid-19 sayılarını duyurdu
- Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüse karşı yerli aşıda gelinen son durumu açıkladı
- Son dakika: Başkan Erdoğan yüz yüze eğitim kararını açıkladı: 2-3-4-8 ve 12. sınıflarda...
- CHP'li İBB'den Cibalikapı'da restorasyon skandalı: Zararın geri dönüşü yok