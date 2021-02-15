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Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan 18 yaşındaki Elif İnce’nin hayatı Teknofest ile değişti

Kim Milyoner Olmak İster yarışması ile tanınan 18 yaşındaki Elif İnce’nin hayatı Teknofest ile değişti
15.02.2021 19:53
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ATV’de yayınlanan Kim Milyoner olmak ister yarışması ile tanınan 18 yaşındaki Elif İnce, genç yaşta elde ettiği başarılarını ilk kez anlattı. Geliştirdiği insansız hava araçları ile Savunma sanayinde çığır açan Selçuk Bayraktar’ı rol model aldığını belirten 18 yaşındaki Elif İnce’nin hayatı Teknofest ile değişti. Yaşıtları sosyal medyadan kafasını kaldırmazken genç mucit İnce, yanmayan üniforma ve damar görüntüleme cihazı gibi 2 önemli projeyi hayata geçirdi. Baba Recep İnce kızı için “Göğsümüzü kabarttı” ifadelerini kullanırken, anne Emel İnce ise kızı Elif’in mesleğini seçmesindeki en önemli faktörün Teknofest olduğunu belirtti.


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