Kılıçdaroğlu'ndan bir garip açıklama: Iraklı-Suriyeli Türkmenlere Arapça Nutuk gönderdik!

Son günlerde yaptığı garip açıklamalarla tepkileri üzerine çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son olarak "Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere de Suriyeli Türkmenlere de biz yardım yaptık. TIR'lar dolusu hem de. Arapça Nutuk gönderdik" sözleriyle gündem oldu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine yönelttiği 'milliyetçilik' eleştirilerine cevap verdi. Iraklı ve Suriyeli Türkmenlere CHP'nin sahip çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, 'Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere de Suriyeli Türkmenlere de biz yardım yaptık. TIR'lar dolusu hem de. Arapça Nutuk gönderdik' diye konuştu.