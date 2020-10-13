Kılıçdaroğlu'ndan bir garip açıklama: Iraklı-Suriyeli Türkmenlere Arapça Nutuk gönderdik!

Son günlerde yaptığı garip açıklamalarla tepkileri üzerine çeken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu son olarak "Sayın Bahçeli bilsin. Iraklı Türkmenlere de Suriyeli Türkmenlere de biz yardım yaptık. TIR'lar dolusu hem de. Arapça Nutuk gönderdik" sözleriyle gündem oldu