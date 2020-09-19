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Kıbrıs Gazisi Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu Yunan'ın sinsi planlarını anlattı! İşgalci konumundalar

Kıbrıs Gazisi Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu Yunan'ın sinsi planlarını anlattı! İşgalci konumundalar
19.09.2020 04:33

Kıbrıs Gazisi Emekli Topçu Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliği ile ilgili A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adalarda işgalci konumunda olduğunu ifade eden Kalelioğlu, "Türkiye davasında sonuna kadar haklıdır" dedi.


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