Kıbrıs Gazisi Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu Yunan'ın sinsi planlarını anlattı! İşgalci konumundalar

19.09.2020 04:33

Kıbrıs Gazisi Emekli Topçu Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliği ile ilgili A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adalarda işgalci konumunda olduğunu ifade eden Kalelioğlu, "Türkiye davasında sonuna kadar haklıdır" dedi.