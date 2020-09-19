Kıbrıs Gazisi Emekli Topçu Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu, Doğu Akdeniz'de yaşanan Türkiye-Yunanistan gerginliği ile ilgili A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına açıklamalarda bulundu. Yunanistan'ın adalarda işgalci konumunda olduğunu ifade eden Kalelioğlu, "Türkiye davasında sonuna kadar haklıdır" dedi.
Kıbrıs Gazisi Kurmay Albay Oğuz Kalelioğlu Yunan'ın sinsi planlarını anlattı! İşgalci konumundalar
19.09.2020 04:33
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