Kademeli mesai nasıl olacak? İstanbul kademeli mesai saatleri belli oldu mu?

19.09.2020 09:02

İstanbul kademeli mesai saatleri belli oldu mu? Kademeli mesai nasıl olacak? İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçişin nasıl olacağına ilişkin açıklama merakla bekleniyor. İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor. Kademeli mesai uygulamasıyla koronavirüste yaşanan artışın azaltılması amaçlanıyor. Peki, kademeli mesai nasıl olacak? İstanbul kademeli mesai saatleri merak ediliyor.

İstanbul kademeli mesai saatleri merak ediliyor. Kademeli mesai nasıl olacak? Ankara'da kademeli mesaiye geçilmesinin ardından gözler İstanbul kademeli mesai saatlerine çevrildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da mesai saatlerine yeni düzenleme gelmesi bekleniyor. Peki, İstanbul kademeli mesai nasıl olacak?

KADEMELİ MESAİ NASIL OLACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuyla ilgili olarak "Kademeli mesai konusunda cuma günü açıklama yapacağız. Hemen ertesi gün değil, en azından pandemi kurulunun önereceği bir takvim içerisinde yürürlüğe girdirmek" açıklaması yapmıştı.

Bugün yapılacak açıklama ile İstanbul kademeli mesai saatleri belli olacak.

YÜZDE 60 ÖZEL SEKTÖR

İstanbul Valiliği adına Toplu Ulaşım Bilim Kurulu tarafından yapılan anket sonucuna göre, toplu ulaşım araçlarını yüzde 60 oranında özel sektör çalışanları tarafından kullanılıyor.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Nisan, Mayıs, Haziran ayında yaptığımız çalışmalarda normalde 9 milyon olan sayı, 900 bine düştü. Yavaş yavaş normalde döndükçe geçen hafta itibarıyla toplu ulaşım yolculukları 4 milyon 200 bin civarında gerçekleşti. Valilik adına yaptığımız anket sonucuna göre yolculukların yüzde 60'ı özel sektöre ait. Bir kademelendirilme yapılacaksa özel sektör ve kamuyu beraber kapsamalı. Yoksa sonuç başarılı olmaz. Pandemi döneminde yüzde 90 oranında azalan yolculuklarda bile en çok seyahat edenler market çalışanları, emniyet mensupları, sağlık çalışanlarıydı" ifadelerini kullanmıştı.

Ilıcalı, "Son haftalarda metrobüs yolculukları bir günde 500 bin civarında seyrediyor. İki pik nokta yer alıyor. 50 bini sabah 08.00-09.00 arasında, 50-55 bini de akşam 17.00-18.00 arasında gerçekleşiyor. Mesai kademelendirmedeki amaç, bu pik saatleri azaltmak. Mesailer 4 gruba ayrılsa ve sabah 07.00, 08.00, 09.00 ve 10.00'da başlayan gruplar olursa 50-55 binlik rakamlar en az 20 bine düşer. Bu sayede sosyal mesafe ayarlanır, risk azaltılır" diye konuştu.

4 FARKLI ZAMAN DİLİMİ BELİRLENECEK

Kamu kurumları için yapılan değişiklikle mesai saatleri 4 farklı zaman dilimine çekilen Ankara'nın ardından İstanbul için de harekete geçildi.

Ankara'nın aksine İstanbul'da yolcu kapasitesinin çoğunluğunu oluşturan özel sektör çalışanlarının da mesai saatleri yeniden düzenlenecek. Dört farklı mesai diliminin belirleneceği uygulama için Valilik ve İBB yetkilileri özel sektör temsilcileri ile görüşmeler gerçekleştiriyor.