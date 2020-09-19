Gülay Uygun'un şüpheli ölümüne ilişkin ilk inceleme raporu açıklandı

19.09.2020 00:26

Aleyna Çakır’ın ölümü ardından başlatılan araştırmada tüm dikkatler Ümit Can’a çevrilmişti. Ümit Can’ın annesi Gülay Uygun hakkında da ‘yurtta kalan genç kızları gece hayatına yönlendirildiği’ iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Gülay Uygun, dün gece şüpheli intihar ile hayatını kaybetti. Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin ilk inceleme raporunun detayları A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında açıklandı. Raporda Gülay Uygun'un ölüm nedeninin ilk tespitlere göre ateşli silah olduğu ve darp izinin bulunmadığı ifade edildi.