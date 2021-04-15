Kemal Kılıçdaroğlu yine kendisiyle çelişti! 60 günde iki farklı açıklama

Yaptığı gaflar ve çarklarla ünlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir çelişkiye imza attı. Kılıçdaroğlu 9 Şubat'taki grup toplantısında üreticinin elinde kalan patates ve soğan üzerinden hükümeti eleştirmiş, ''Sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık. '' demişti. Kılıçdaroğlu son konuşmasında ise hükümetin çitçinin elinde kalan patates ve soğanı alıp ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtmasını eleştirerek yine kendisiyle çelişti.

Yaptığı gaflar ve çarklarla ünlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu kez 'patates-soğan' üzerinden yeni bir çelişkiye imza attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçinin elinde kalan patate, kuru soğan ve çeltik alımına başladı.

Alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

KILIÇDAROĞLU 2 AYDA ÇARK ETTİ

9 Şubat tarihinde partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu"Sen patates üreticilerine soğan üreticilerine para verip o ürünü aldın fakir fukaraya dağıttın diye biz karşı mı çıktık" dedi.

Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın talimatı üzerinde patates ve soğan üreticilerinin elinde kalan mahsullerinin alınıp ihtiyaç sahiplerine dağıtılması talimatının ardından ise bu kez de 13 Nisan tarihde yaptığı grup toplantısında "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi patates dağıtıyor. Şu akla bakın, şu mantığa bakın." ifadelerini kullanarak kendisiyle çelişti.