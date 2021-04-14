RAMAZAN İMSAKİYE
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İYİ Parti’nin bir tiyatrosu daha ifşa oldu! Kürsüye çıkan polis emeklisi Meral Akşener’i yaktı

İYİ Parti’nin bir tiyatrosu daha ifşa oldu! Kürsüye çıkan polis emeklisi Meral Akşener’i yaktı
14.04.2021 23:03
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İYİ Parti Lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında emekli polis diye kürsüye çıkardığı kadının aynı zamanda İYİ Parti İstanbul İl yönetimi üyesi çıkmasıyla zor anlar yaşadı.


Lideri 'in bir su daha eline yüzüne bulaştı. Emekli polis diye partisinin grup toplantı salonunda kürsüye çıkardığı kadın, İl yönetimi üyesi ve milletvekili adayı olduğunu söyleyince, Akşener "şşş şimdi tanıdım kızım tamam" deyip maskesini düzeltmesi işareti yaparak kadını susturmaya çalıştı. İşte o ibretlik görüntüler...

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