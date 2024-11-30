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Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayıplara karıştı
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Kaza yapan sürücü hurdaya dönen araçtan inip kayıplara karıştı

Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 23:53 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 23:53

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp durabilirken araç sürücüsü hurdaya dönen araçtan kaçarak kayıplara karıştı. Kaza saat 21.00 sıralarında E - 90 Karayolu Tacin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-90 karayolundan makas mevkii istikametine bağlantı yoldan girmek isteyen 34 DBM 890 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce sol refüje çıktı, sonra da 100 metre sürüklenerek sağdaki refüje çarparak durabildi. Kazada otomobil adeta hurdaya dönerken araç sürücü araçtan inip kaçarak kayıplara karıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvelik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri kontrollerinin ardından olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatarak kaçan sürücünün peşine düştü.

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