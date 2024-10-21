Bıçağın üzerine düşen Kerem bebek hastaneye sevk edildi

Giriş Tarihi: 21 Ekim 2024, 17:43 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2024, 17:44

Şırnak'ta bir bebek bıçağın üstüne düştü. Olay, öğle saatlerinde Silopi ilçesinde meydana geldi. Kerem S., evinde oyun oynadığı sırada iddiaya göre bıçağın üzerine düşerek yaralandı. Ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kerem S.'nin ilk müdahale sonrası Diyarbakır'a sevki istendi. İl Sağlık Müdürlüğü ve kontrol komuta merkezi ile yapılan görüşmelerin ardından bölgeye ambulans helikopter gönderildi. İlçeye gelen ambulans helikopter, hastane yanındaki Nevruz Parkı'na iniş yaptı. Buraya ambulansla getirilen Kerem S., ambulans helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kerem S., burada tedavi altına alındı