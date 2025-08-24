Kayseri’nin Tomarza ilçesinde otomobil alev aldı

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde seyir halindeyken bir otomobilde yangın çıktı. Olay, Arslantaş Mahallesi Tufanbeyli-Ayvat yolu üzerinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU

Henüz belirlenemeyen nedenle otomobil bir anda yanmaya başladı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek son anda inip durumu yetkililere bildirdi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yangına çevredeki vatandaşlar da müdahale etti. Yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, incelemelerin ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı.