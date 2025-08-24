PODCAST CANLI YAYIN

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde otomobil alev aldı

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Sürücü son anda kurtuldu, araç küle döndü.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde seyir halindeyken bir otomobilde yangın çıktı. Olay, Arslantaş Mahallesi Tufanbeyli-Ayvat yolu üzerinde meydana geldi.

SÜRÜCÜ SON ANDA KURTULDU
Henüz belirlenemeyen nedenle otomobil bir anda yanmaya başladı. Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek son anda inip durumu yetkililere bildirdi.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ
Yangına çevredeki vatandaşlar da müdahale etti. Yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

ARAÇ KÜLE DÖNDÜ
Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, incelemelerin ardından araç bulunduğu yerden kaldırıldı.

