Ankara’da yol verme kavgası kamerada: Taksi şoförü araç aynasını yumrukladı
Ankara’da yol verme tartışmasında taksi şoförü, aracından inerek küfür ve tehditler savurdu, ardından otomobilin aynasına yumruk atıp kapısını açmaya çalıştı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.
TRAFİKTE YOL VERME TARTIŞMASI BÜYÜDÜ
Ankara'nın Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde taksi şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, seyir halinde başlayan tartışma, taksi şoförünün otomobilin önünü kesmesiyle büyüdü.
AYNAYI YUMRUKLADI, KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI
Aracından inen taksi sürücüsü, diğer sürücüye küfür ve tehditler savurdu. Ardından otomobilin aynasına yumruk ve tekme atan şoför, aracın kapısını açmaya çalıştı.
O ANLAR KAMERADA
Yaşananlar otomobilde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, taksi sürücüsü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.