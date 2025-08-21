Ankara’da yol verme kavgası kamerada: Taksi şoförü araç aynasını yumrukladı

TRAFİKTE YOL VERME TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Ankara'nın Çankaya ilçesi Tunus Caddesi'nde taksi şoförü ile bir otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İddiaya göre, seyir halinde başlayan tartışma, taksi şoförünün otomobilin önünü kesmesiyle büyüdü.

AYNAYI YUMRUKLADI, KAPIYI AÇMAYA ÇALIŞTI

Aracından inen taksi sürücüsü, diğer sürücüye küfür ve tehditler savurdu. Ardından otomobilin aynasına yumruk ve tekme atan şoför, aracın kapısını açmaya çalıştı.

O ANLAR KAMERADA

Yaşananlar otomobilde bulunan sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedilirken, taksi sürücüsü çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sakinleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.