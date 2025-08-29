TBMM'de konu Gazze! Bakan Fidan: "Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz"

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı. Kurtulmuş Filistin'in Türkiye'nin milli davası olduğunu söylerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Gazze'de İsrail soykırımının derinleştiğini belirtti ve İsrail ile ticaretin tamamen kesildiğini söylerken "Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. (İsrail) Uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz" dedi.