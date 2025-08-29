PODCAST CANLI YAYIN

TBMM'de konu Gazze! Bakan Fidan: "Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz"

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel durumu görüşmek üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında olağanüstü toplandı. Kurtulmuş Filistin'in Türkiye'nin milli davası olduğunu söylerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Gazze'de İsrail soykırımının derinleştiğini belirtti ve İsrail ile ticaretin tamamen kesildiğini söylerken "Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesine izin vermiyoruz. (İsrail) Uçaklarının ise hava sahamıza girmesine izin vermiyoruz" dedi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol’un düğününde renkli anlar
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

