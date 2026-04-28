Kayseri'de feci kaza: Bariyer otomobili ok gibi delip geçti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bugün sabah saatlerinde dehşet verici bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cırgalan Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan 20 yaşındaki E.Ş. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki demir bariyerlere büyük bir şiddetle çarptı. Bariyerlerin otomobile ok gibi saplandığı kazada sürücü araç içerisinde sıkıştı.

İtfaiye ekipleri zamanla yarıştı

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olası bir başka kazayı önlemek amacıyla yolda güvenlik önlemi alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ise otomobilde sıkışan yaralı sürücü E.Ş.'yi kurtarmak için titiz bir çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonucu hurdaya dönen araçtan çıkarılan genç sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hayati tehlikesi bulunuyor O

lay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan E.Ş.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazanın ardından metal yığınına dönen otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.