Ağrı'da uyuşturucu ticaretine darbe vuruldu

Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Ağrı merkez, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de olduğu toplam 20 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 kilogram metamfetamin, 2 kilo 75 gram esrar ve ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.