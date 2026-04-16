CANLI YAYIN
Geri
Ağrı'da uyuşturucu ticaretine darbe vuruldu

Ağrı, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı ve Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda Ağrı merkez, Doğubayazıt, Taşlıçay ve Hatay'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda, aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de olduğu toplam 20 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 4 kilogram metamfetamin, 2 kilo 75 gram esrar ve ruhsatsız bir tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle