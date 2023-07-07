Kavga küfür kıyamet! Tanju Özcan'dan Faik Öztrak'a salvolar: Zavallı, dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı

Seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki eleştirilere tahammül edemedi. Bolu'dan Ankara'ya yürüyen Bolu Belediye Başkanı'nın Genel Merkez'e girişine yasak getirilirken, Tanju Özcan ile Parti Sözcüsü Faik Öztrak arasında hakarete varan restleşmeler yaşandı.

TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTENİYOR

Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve yaklaşık 3 hafta önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı istendi.

Özcan, 23 Haziran'da yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

ÖZCAN KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: "BAŞKALDIRIYORUM"

Gelişme üzerine kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan bomba bir çıkış geldi.





Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.

CHP GENEL MERKEZİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞE BAŞLADI

Özcan daha sonra 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi.

Yürüyüşe başlayan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.

ÖZTRAK SALDIRDI!

Özcan'ın yürüyüşü CHP'de paniğe neden oldu. Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Özcan'ı hedef aldı. Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı savunuyor. Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dün baba-oğul videosu çekenler, bugün gırtlak gırtlağa geldi. Bolu'dan Ankara'ya yürüyenler ve ona hakaret edenler… Dün genel başkanınız Ankara'dan İstanbul'a yürüyordu. O zaman yollar yürümekle aşınıyor muydu, şimdi ne oldu" ifadelerini hatırlatan Öztrak, "Saray, Bolu Belediye Başkanı'nı savunuyor. Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor" iddiasında bulundu.

ÖZCAN AĞZINA GELENİ SAYDI

Twitter hesabından Öztrak'ı hedef alan Özcan, "İplerimin sarayın elinde olduğunu iddia etmiş zavallı @faikoztrak. Ben Atatürk'ün torunuyum, kimse benim boynuma ip geçiremez. Sana 24 saat süre. Sarayla veya RTE ile benim herhangi bir irtibatımı ortaya koyarsan kendimi Kızılay Meydanı'nda yakarım. Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin." sözleriyle çok ağır ifadeler kullandı.

İLK GÜNDEN BAŞLADILAR

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yürüyüşün ilk gününde CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile birbirlerine girmişlerdi.

FAİK ÖZTRAK'TAN ÖZCAN'A: ATEŞ OLSA CÜRMÜ KADAR YER YAKAR

Öztrak, "Kendisinin iddiaları akıl işi değildir. Ama bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün." ifadelerini kullandı.

"BENİM GELDİĞİM GÜN ORADA OLMASIN KALBİ DAYANMAZ"

Özcan ise Öztrak'ın, "kendisine yakışan bir açıklama" yaptığını söyledi.

Özcan, "Bolu'da, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi anlamında sorun var. Bolulular şu kardeşine güvenip seçiyorlar ama aynı sandıklarda bana oy verenler Kılıçdaroğlu'na oy vermiyorsa, burada iğneyi değil çuvaldızı kendilerine batıracaklar." dedi.

CHP yönetimini öz eleştiri yapmaya davet eden Özcan, "Yani bay Kemal seçimi kazanamıyor diye biz seçmeni mi değiştireceğiz bu ülkede? Yani, nasıl yapacağız? Olmadı kardeşim, halk seni tutmadı, sevmedi, beğenmedi. İstemiyor, güvenmiyor. Artık bu ortamda o koltuğa yapışıp kalmanın bir anlamı var mı? Taban değişim istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Özcan, "Ankara'ya vardığımızda 'cürmü kadar yer yakar' diyenlere bir gösterelim bakalım CHP'de tabanın ne istediğini. Büyük bir dip dalga geliyor. Faik Bey bence benim Ankara'ya geldiğim gün genel merkezde olmasın. Kalbi dayanmaz." ifadesini kullandı.

ANKARA'YA GİRDİ CHP BİNASINA GİRİŞİ YASAKLANDI

Tanju Özcan dün Ankara il sınırları içine giriş yaptı. Bugün yanına aldığı kalabalıkla CHP merkezine yürüyen Özcan'ın Genel Merkez'e girişinin yasaklandığı öğrenildi.

SÖZDE DEMOKRAT BAY KEMAL CHP BABANIN ÇİFTLİĞİ Mİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Özcan Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle hedef aldı.

Tanju Özcan Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Sözde Demokrat Bay Kemal ve ekibi paniklemiş. Hani ateş olsam cürmüm kadar yer yakardım!!! Korku dağları sarmış. Değişim için 12 Temmuz'da Ankara Genel Merkezi önüne gelecek olan ben dahil binlerce CHP'linin, Cumhuriyet ve Atatürk sevdalılarının partiye girişini yasaklamış. Bay Kemal; orası Atatürk'ün, halkın partisi. Senin babanın çiftliği değil. Ben senin evine değil, evime geliyorum. Aç o kapıları, bu kadar korkma. Değişim kaçınılmaz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yürüyüş esnasında gazetecilere açıklamada bulunan Özcan, şöyle konuştu:

"Genel Merkeze bizi sokmayacaklarmış. Sen genel başkan olarak kimi kimin yerine sokmuyorsun? Ben senin evine gelmiyorum ki. Ben Atatürk'ün evine gidiyorum. Benimle birlikte orada binlerce CHP'li olacak. Sen ne hakla sokmayacaksın şimdi? Orası senin babanın çiftliği mi? Böyle hareketlerle kendi kendini zor durumda bırakıyorsun. Nasıl seni TÜİK içeri almadığı zaman hepimiz telin etmiştik, Milli Eğitim Bakanlığı sokmadığı zaman telin etmiştik, sen bizi kendi evimize sokmuyorsun."

Çankaya Belediyesinin, hizmet araçlarını Genel Merkez binası önüne yığacağını düşündüklerini söyleyen Özcan, "Buna inat herkesi tekrar davet ediyorum. Biz o gün geleceğiz, CHP de kapıyı mecburen açacak. Aile üyeni kapı dışarı edebilirsin, daha etmedin ama benimle o gün oraya gelecek binlerce CHP üyesi var. Sen sırf seni değiştirmek için yürüyor diye o insanlara kapıyı niye kapatıyorsun? Orası halkın partisi ama daha farkına varamamış." diye konuştu.

Özcan, CHP'nin uygun bir kurultay takvimi açıklamasını beklediğini ancak "değişime karşı bir reaksiyon verin" çağrısına aldıklarını yanıtın "CHP'nin kapılarını yürüyüşçülere kapatın" şeklinde olduğunu söyledi.

Değişim talebiyle başlattıkları yürüyüşün partililere de cesaret verdiğini ifade eden Özcan, bazı ilçelerin belediye başkanlarının, o gün Genel Merkez önünde olacaklarını ifade ettiklerini söyledi.

Özcan, CHP'li bazı milletvekillerinin deklarasyon yayınlayacakları yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine, "Üç gündür fırtınalar kopuyor ama ses yok. Ne oldu, sindirildiler mi? Cumhuriyet Halk Partisinin bir milletvekili siner mi? korkar mı? Korkmaması lazım." dedi.

Değişim isteyen vatandaşlara çağrıda bulunan Özcan, şöyle devam etti.

"Cumhuriyet Halk Partisinde değişimden yanayız diyorsanız ilçe başkanlarına, il başkanlarına, milletvekillerine, belediye başkanınıza ulaşıp, 'Bizim talebimiz değişimden yana, seni de biz seçtik, lütfen bu yürüyüşe, bu değişim çağrılarına cevap ver' demenizi bekliyorum."

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME YAPMIŞTI: YÜRÜYORUM SANA DOĞRU

Öte yandan Özcan yürüyüşünün ikinic günü sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Yürüyüşünden görüntü paylaşan ve Kılıçdaroğlu ile CHP'nin resmi hesaplarını etiketleyen Özcan, "Yürüyorum sana doğru… Gel birazcık SOLA doğru!!!" notunu düştü.