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    • 04.07.2023 12:01
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    • 04.07.2023 12:11
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    Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Sana doğru... 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde ikinci gün!

    Geçtiğimiz sene CHP'den 1 yıl süreyle ihraç edilen ve yaklaşık 3 hafta önce geri dönen Tanju Özcan bir kez daha ihraç ediliyor. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Kararın ardından 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatan Tanju Özcan CHP Genel Merkezi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşünün ilk gününde CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile atışan Tanju Özcan bugün de Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı. İşte detaylar....

    takvim.com.tr
    Özcan’dan Kılıçdaroğlu’na olay gönderme

    Seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında ağır bir yenilgi alan 8'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki eleştirilere tahammül edemedi.

    TANJU ÖZCAN İÇİN KESİN İHRAÇ İSTEMİ
    Geçtiğimiz sene 1 yıl süreyle CHP'den ihraç edilen ve yaklaşık 3 hafta önce geri dönen Tanju Özcan'ın bir kez daha ihracı istendi. Tanju Özcan, 23 Haziran'da yapılan MYK toplantısında kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

    TANJU ÖZCAN KILIÇDAROĞLU'NA İSYAN BAYRAĞINI AÇTI: "BAŞKALDIRIYORUM"
    Gelişme üzerine kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Tanju Özcan'dan bomba bir çıkış geldi.



    Bolu Belediye Başkanı, büyük harflerle "BAŞKALDIRIYORUM" notunu düştüğü bir paylaşım yaparak Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açtı.

    CHP GENEL MERKEZİNE DOĞRU YÜRÜYOR
    Özcan daha sonra 'Değişim ve Adalet' yürüyüşü başlatacağını belirterek 3 Temmuz'da Bolu'dan Ankara'ya CHP Genel Merkezi'ne yürüyeceğini söyledi.

    Yürüyüşüne dün başlayan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu Atatürk'ün koltuğundan kaldırmak için yürüyorum" dedi.

    TANJU ÖZCAN'IN YÜRÜYÜŞÜNDE İKİNCİ GÜN
    Dün başladığı yürüyüş ile birlikte CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile birbirilerine giren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ilk gün 24 kilometre yürüdü.

    Geceyi Tekke köyü mevkinde karavanda geçiren Özcan, sabah saatlerinde yürüyüşüne kaldığı yerden devam etti.

        "ONLARIN KORKTUĞU GİBİ OLACAK"
        Yaklaşık 40 kişiyle birlikte Ankara'ya doğru yürüyen Özcan, 30 kilometrelik yolu geride bıraktı. Mola noktasında açıklamalarda bulunan Başkan Özcan, değişimin kaçınılmaz olduğunu belirterek, "Dün büyük bir inançla başladık, kararlılıkla başladık. Bunun sonucunda da umutlu bir şekilde Ankara'ya giriş yapacağız. Zaten dün parti sözcüsünün açıklamalarında da değişiminden kaçınan, değişmemek için her şeyi yapan, koltuktan kalkmayı reddeden genel merkez yönetiminin ne kadar büyük panik içerisinde olduğunu gösteren açıklamalar. Tecrübeli bir siyasetçi olarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla onların korktuğu gibi olacak. Değişim kaçınılmaz" dedi.

        KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: YÜRÜYORUM SANA DOĞRU
        Öte yandan Özcan Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu. Yürüyüşünden görüntü paylaşan ve Kılıçdaroğlu ile CHP'nin resmi hesaplarını etiketleyen Özcan, "Yürüyorum sana doğru… Gel birazcık SOLA doğru!!!" notunu düştü.

        FAİK ÖZTRAK İLE BİRBİRLERİNE GİRDİLER
        Tanju Özcan dün CHP Sözcüsü Faik Öztrak ile birbirlerine girdi.

        FAİK ÖZTRAK'TAN ÖZCAN'A: ATEŞ OLSA CÜRMÜ KADAR YER YAKAR
        Öztrak, "Kendisinin iddiaları akıl işi değildir. Ama bilinen bir söz vardır; yollar yürümekle aşınmaz, ateş olsa da cürmü kadar yer yakar. Bolu'nun dünya kadar sorunu var. Tanju Bey yürümekle vakit harcayacağına Bolu'nun sorunlarını çözsün." ifadelerini kullandı.

        "BENİM GELDİĞİM GÜN ORADA OLMASIN KALBİ DAYANMAZ"
        Özcan ise Öztrak'ın, "kendisine yakışan bir açıklama" yaptığını söyledi.

        Özcan, "Bolu'da, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi anlamında sorun var. Bolulular şu kardeşine güvenip seçiyorlar ama aynı sandıklarda bana oy verenler Kılıçdaroğlu'na oy vermiyorsa, burada iğneyi değil çuvaldızı kendilerine batıracaklar." dedi.

        CHP yönetimini öz eleştiri yapmaya davet eden Özcan, "Yani bay Kemal seçimi kazanamıyor diye biz seçmeni mi değiştireceğiz bu ülkede? Yani, nasıl yapacağız? Olmadı kardeşim, halk seni tutmadı, sevmedi, beğenmedi. İstemiyor, güvenmiyor. Artık bu ortamda o koltuğa yapışıp kalmanın bir anlamı var mı? Taban değişim istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

            Özcan, "Ankara'ya vardığımızda 'cürmü kadar yer yakar' diyenlere bir gösterelim bakalım CHP'de tabanın ne istediğini. Büyük bir dip dalga geliyor. Faik Bey bence benim Ankara'ya geldiğim gün genel merkezde olmasın. Kalbi dayanmaz." ifadesini kullandı.
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            Haberler Güncel Tanju Özcan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na olay gönderme: Sana doğru... 'Değişim ve Adalet' yürüyüşünde ikinci gün!
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