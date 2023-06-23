CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle hedefte olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP'nin kararının ardından "Başkaldırıyorum" mesajı ile Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Özcan, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken iddialar ortaya attı.
FETÖ'CÜLER CİRİT ATIYOR
CHP'de FETÖ'cülerin cirit attığını söyleyen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Terör sevicileri toplamış çevresine." diye konuştu.
Partiden ihraç edilme sebebine de değinen Özcan, "Salı günü parlamentoya gittim. Yeni seçilen arkadaşlarımızı kutladım. Arkadaşlara 'Sayın İmamoğlu bu partinin yeni Genel Başkanı olmalıdır, bir an önce de bunu açıklamalıdır ama İmamoğlu aday olmazsa, ben aday olarak çıkacağım' dedim, bunun bedelini ödüyorum. Kılıçdaroğlu göründüğü gibi demokrat biri değil, ağzından demokrasiyi düşürmüyor ama demokrasi adına yaptığı hiçbir şey yok." dedi.
"MERAL HANIM OYUNA GELDİ"
"Meral Hanım bana göre Mansur Bey'in oyununa geldi" diyen Özcan, "Meral Hanım gibi tecrübeli bir isim sizce birileriyle görüşmeden önce çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti, Akşener de masadan kalktı 'kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte 'Yanındayız' tweetini atan Mansur Yavaş'tı." ifadelerini kullandı.
YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU DESTEKLEMİŞTİ
14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde koalisyon masasındaki adaylık savaşında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini savunmuş ancak masadan beklediği desteği alamamıştı.