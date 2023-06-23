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    • Haberler
    • 23.06.2023 11:34
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    • 23.06.2023 12:00
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    Kirli işbirliğine içeriden salvo! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bombaladı: CHP'de FETÖ'cüler cirit atıyor

    Seçim hezimetinin ardından koltuk kavgasının hararetlendiği CHP'de, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, karşısına çıkacak adayları ve muhalif sesleri susturma çabasına girdi. 81 il başkanından destek alan Kılıçdaroğlu, "Burası şirket değil" diyerek "değişim" beklentisindeki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesti. Kılıçdaroğlu'nu sert açıklamalarla hedef alarak "aday" olabileceğini belirten Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, parti yönetimi tarafından "kesin ihraç" istemiyle disipline sevk edilmişti. Katıldığı canlı yayın programında CHP'de FETÖ'cülerin cirit attığını söyleyen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Terör sevicileri toplamış çevresine." diye konuştu. Kaset kumpasıyla CHP'de Genel Başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu, uzun yıllardır FETÖ ile iltisaklı isimlerle birlikte çalıştı.

    takvim.com.tr
    Tanju Özcan: CHP’de FETÖ’cüler cirit atıyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileri nedeniyle hedefte olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinden kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. CHP'nin kararının ardından "Başkaldırıyorum" mesajı ile Kılıçdaroğlu'na meydan okuyan Özcan, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken iddialar ortaya attı.

    FETÖ'CÜLER CİRİT ATIYOR
    CHP'de FETÖ'cülerin cirit attığını söyleyen Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Terör sevicileri toplamış çevresine." diye konuştu.

    Partiden ihraç edilme sebebine de değinen Özcan, "Salı günü parlamentoya gittim. Yeni seçilen arkadaşlarımızı kutladım. Arkadaşlara 'Sayın İmamoğlu bu partinin yeni Genel Başkanı olmalıdır, bir an önce de bunu açıklamalıdır ama İmamoğlu aday olmazsa, ben aday olarak çıkacağım' dedim, bunun bedelini ödüyorum. Kılıçdaroğlu göründüğü gibi demokrat biri değil, ağzından demokrasiyi düşürmüyor ama demokrasi adına yaptığı hiçbir şey yok." dedi.

    "MERAL HANIM OYUNA GELDİ"
    "Meral Hanım bana göre Mansur Bey'in oyununa geldi" diyen Özcan, "Meral Hanım gibi tecrübeli bir isim sizce birileriyle görüşmeden önce çıkar mı? Önce adaylık teklifini kabul etti, Akşener de masadan kalktı 'kendim yürüyeceğim' dedi, olayın özü bu. Sonra geç saatte 'Yanındayız' tweetini atan Mansur Yavaş'tı." ifadelerini kullandı.

    YAVAŞ VE İMAMOĞLU'NU DESTEKLEMİŞTİ
    14 ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde koalisyon masasındaki adaylık savaşında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini savunmuş ancak masadan beklediği desteği alamamıştı.

        Meral Akşener, kendisinden ayrı olarak 5 partinin önceden Kılıçdaroğlu ismi üzerinde uzlaştığı ve kendisine bir dayatmada bulunduğunu belirterek itiraz etmişti. Akşener bununla kalmayıp masaya yaptırdıkları anketleri de örnek vererek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu isimlerinin cumhurbaşkanlığı adayı olmasını desteklediğini söylemişti.

        AKŞENER MASAYI DEVİRMİŞTİ
        Akşener, 3 Mart 2023 günü Kılıçdaroğlu'nun adaylığının belli olmasının ardından zehir zemberek sözlerle masayı devirmişti.

        Akşener, "5 siyasi parti ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun adını söylediler. Biz masaya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismini beyan ettik. Ancak önerimiz kabul görmedi. Anladık ki şahsi hırslar Türkiye'ye tercih edilmiştir. Biz İYİ Parti'yi bunun için kurmadık. Üzülerek söyleyerek geldiğimiz noktada Altılı Masa millet iradesini yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Bir noter masasına dönüşmüştür." ifadelerini kullanmıştı.

        YAVAŞ'TAN KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK
        Mansur Yavaş, 3 Mart günü yaptığı yaplaşımda Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu belirterek "Bugüne kadar yaptığımız açıklamalarda Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iradesi dışında hareket etmeyeceğimizi belirtmiştik. Aynı çizgideyiz. Temennimiz, Millet İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla yoluna devam etmesidir." demişti.

            CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göreve Deniz Baykal'a yönelik FETÖ tarafından gerçekleştirilen kaset kumpasının ardından geldi. Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı boyuna CHP-FETÖ ilişkisi adete dallanıp budaklandı.

            FİRARİ HAŞHAŞİLERDEN "KILIÇDAROĞLU" PAYLAŞIMLARI
            Kılıçaroğlu'nun ortak aday olmasının ardından firari teröristleri sıraya girimitşi.

            Cevheri Güven, Said Sefa, Emre Uslu, Savaş Genç gibi Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekler paylaşımlarda bulunmuştu.

            FETÖ'cü Cevheri Güven, Kılıçdaroğlu'nu "Altılı Masa'nın değil halkın adayı oldu. Bugün altı lideri bir araya getiren, krizi fırsata dönüştüren, kamuoyunun tepkisi, talebiydi. Süreci halk yönetti. Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın adayı olacaktı, halkın adayı oldu" ifadelerini kullanmıştı.



            Firari Emre Uslu, "Sonuçta Savaş Genç hocamızın 2 yıldır söylediği yere geldiler, aklın yolunu buldular" demiş, Fuat Avni isimli hesabın kurucusu olan firari Said Sefa da Twitter hesabından, "En zor zamanlarda dedim, hep dedim. Ümitsizliğe yer yok, şimdi ayağa kalkma vaktidir. Saray ve müttefikleri kaybetti. Önümüzdeki günlerde neler olabilir? Kazanan Türkiye oldu. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve yardımcılarının sembolik önemi. Ülke için artık çok daha ümitvarım" paylaşımını yapmıştı.

            Bir başka FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan ise "Dağılan masayı MİLLET toplamış oldu" dedi.

            Yaşanan bu gelişmeler 6+1'li koalisyonun terörle nasıl mücadele etmeyeceğini ve kucak açacağını bir kez daha ortaya koydu.

            FETÖ'NÜN ERGENEKON VE BALYOZ TETİKÇİSİ TARAF'IN YAZARI DA CHP'DEN ADAY OLDU
            Kılıçdaroğlu'nun yönetiminde FETÖ iltisaklı isimler CHP'de önemli görevlere yerleştirildi.

            Onlardan biri de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan Yardımcısı yaptığı Yüksel Taşkın. Taşkın, CHP'nin İzmir Milletvekili oldu. Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi Taraf'ın yazarıydı.

            15 Ekim 2012'de Taraf gazetesinden Neşe Düzel'e konuşan Taşkın'ın AK Parti ve FETÖ arasındaki farkı anlatırken kullandığı ifadeler bugün gelinen noktada nasıl bir rol üstlendiği ortaya koyuyor.

                "AK Parti'ye bugüne dek oy verip de şimdi ondan kaygı duyan kimler?" sorusunu cevaplayan Taşkın, AK Parti ve hükümeti eleştirerek FETÖ'cü ihanet örgütünü savunuyor. Taşkın, röportajda FETÖ için Türkiye'deki yerleşik düzenin, din ve milliyetçilikten daha önemli olduğunu belirtiyor. FETÖ'nün sözcülüğüne soyunan ve o dönemlerde süregelen CHP'nin başını çektiği statükoyu savunan Taşkın, röportajda, "Gülen Cemaati mesela... AK Parti'nin siyasi yönelimlerinden, popülizm yapmasından ve toplumu din üzerinden kutuplaştırmasından çok rahatsızlar. Din ve milliyetçilik onlar için de çok önemli ama onlar için Türkiye'de müesses nizamın belli unsurları daha önemli. Onlar daha dengeciler. Aslında Gülenciler dinsel milliyetçilikle ulusaşırı dinamizm arasında sıkışan bir hareket."

                "AK Parti'nin Batı'ya dönük kesimleri bu kadar ötelenmesinden rahatsız oluyrolar. Gülen Cemaati AK Parti'nin Türkiye'de dindarlık ve laiklik kutuplaşmasını keskinleştireceğinden ürküyor ve bunu istemiyor. Çünkü Cemaat'in dünyaya verdiği projeksiyon ılımlı İslam. Ilımlı İslam üzerinden küresel gücünü elde etmiş bir hareketbu. Zaten bu yüzden de Mavi Marmara ve karikatür gibi olaylara tepkileri AK Parti'den hep daha sakin." ifadelerini kullanıyor.



                FETÖ'NÜN YAPILANMASINI ÇOK İYİ BİLİYOR
                FETÖ'nün Türkiye'de nasıl etkin hale geldiğini açıklarken kullandığı alçak yöntemlerden bahsetmeyen Taşkın, hain örgütün yapılanmasını nasıl bildiğini bir nevi itiraf etti. Zira, Taşkın'ın terör örgütünün hareket kabiliyeti hakkında detaylı bilgiye sahip olduğu, "Gülen Cemaati'nin küreselleşme süreçlerine uyumlanmak için gereken insan malzemesi, iktisadi güç, iletişim altyapısı ve ideolojik hazırlıkları da mevcuttu." ifadelerinden anlaşılıyor.


                ELEBAŞI GÜLEN'E ÖVGÜ ÜSTÜNE ÖVGÜ
                Yazılarında ve kitabında FETÖ elebaşı Gülen'e övgüler yağdıran Taşkın'ın bir makalesinde, örgütü başarılı bulduğunu belirtiyor. Taşkın, elebaşı Gülen'i post-modern bir şaman ilan ettiği yazısında, "Gülen Cemaati'nin başarısı da, burada değindiğimiz zorluklar karşısında kırılgan da olsa işleyen bir denge tutturabilmesinde. Cemaati dünyeviliğin dehlizlerinde gezinirken, onları hizmet yoluna sevk ederek, ama bunun yanında, kendisini çileci bir hayata hapsedip, izleyicilerinin yüklerini de sırtlanarak, arındırmak işi Gülen'e düşmektedir." ifadelerini kullanıyor.

                    SAPKINLIK DERECESİNDE İFADELER
                    FETÖ elebaşı Gülen'i peygamber seviyesine eş tutan Taşkın: "Cemaat dünyevileştikçe, Gülen kendisini daha fazla çileye vurmakta ve bu arındırma görevi, giderek daha büyük bir çaba gerektirmektedir. Gülen, cemaate büyüsünü veren, onları arındıran kişidir ama bu zorlu, sancılı işi, kendisinden başka ve sonra kimin yerine getirebileceği şüphelidir." diyerek sapkınlık derecesine varan ifadeleri kullandığı görülüyor.


                    SAHTE GÖRÜNTÜLERLE KASET KUMPASI: BAŞROLDE CEVHERİ GÜVEN
                    Seçim kampanyası boyunca 7'li koalisyonla 'bahar' söylemi üzerinden ağız birliği yapan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurmaya yeltendi. Sahnede Deniz Baykal'a kaset komplosu kuran FETÖ'cü Cevheri Güven var idi.

                    Cevheri Güven kendi yönetiminde olan Ali Yeşildağ isimli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şuan her şey mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.



                    MUHARREM İNCE: "BENİM ABDESTİMDEN ŞÜPHEM YOK"
                    Bu paylaşıma dakikalar sonra yine yanıt veren Muharrem İnce, "Elinizde hangi sahte belge, hangi sahte dekont, hangi sahte görüntü varsa; 1 dakika bile beklemeden yayınlayın. Benim abdestimden şüphem yok. Ömrüm sizin ağababalarınızla mücadele etmek ile geçti. Ne FETÖ'ye, ne PKK'ya, ne Hizbullah'a asla boyun eğmedim, eğmem. Hepinizle yargıda hesaplaşacağım" dedi.



                        SAHTE SEKS KAYDI GÖRÜNTÜLERİ
                        Sahte bir seks kaydının görüntülerini Instagram üzerinden ekran görüntüsü alarak paylaşan FETÖ güdümündeki 'Ali Yeşildağ' hesabı paylaşımına "Muharrem İnce'nin videosunu paylaşmama kararı aldım. Fakat size birkaç fotoğraf çektim. Böylelikle Muharrem p*** dosyasını kapatıyorum" notunu düştü.

                        Ancak söz konusu görüntülerin yetişkin filminden kırpılmış kareler olduğunun ortaya çıkmasıyla rezil kumpas bozguna uğradı.

                        Yaşanan bu gelişmelerin ardından Muharrem İnce açıklamalarda bulundu.



                        "45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM, ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"
                        Memeket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim" ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildi.

                        İnce, "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.

                        İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından Kılıçdaroğlu'nun "Halil İbrahim Sofrası" şaşkınlığa neden olmuştu.

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                        Haberler Haberler Kirli işbirliğine içeriden salvo! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan bombaladı: CHP'de FETÖ'cüler cirit atıyor
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