Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edili.
CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından yapılan açıklamada ihraç isteminin sebebi olarak Tanju Özcan'ın Meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' şeklindeki ifadeleri olduğunu bildirdi.
TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI! GERÇEK BAŞKA TWEET VE HDP...
İhraç isteminin Özcan'ın belediye meclisinde yaptığı rezillik olduğunu iddia edildi ancak takvim.com.tr işin aslını okuyuculara aktardı.
TANJU ÖZCAN DAHA ÖNCE DE KADINLARI HEDEF ALAN İFADELER KULLANMIŞTI
Özcan daha önce de sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı ancak CHP yönetimi bir aksiyon almadı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENİNCE YANDI
Tanju Özcan'dan geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dikkat çeken bir çıkış gelmişti.
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçaroğlu'na yönelik söylediği "yüreğin yetiyorsa aday ol" sözlerini anımsatarak, Genel Başkanı'na yüklenmişti.