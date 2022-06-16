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    • Güncel
    • 16.06.2022 10:41
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    • 16.06.2022 11:00
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    Takvim.com.tr ne dediyse o! Tanju Özcan CHP'den ihraç sebebini açıkladı: O tweet ve HDP ile ilgili söylemlerim

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. CHP ihracın sebebi olarak Tanju Özcan'ın Meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' şeklinde skandal ifadeler olduğunu bildirirken takvim.com.tr meselenin aslını yazdı. Tanju Özcan'ın HDP ile yaşadığı tartışmalar ve Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili attığı tweet ihraç istemine sebep oldu. Tanju Özcan takvim.com.tr'yi doğrulayan açıklamalar yaptı. Özcan, "Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr ne dediyse o

    Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç istemiyle disipline sevk edili.

    CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından yapılan açıklamada ihraç isteminin sebebi olarak Tanju Özcan'ın Meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, 'Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor' şeklindeki ifadeleri olduğunu bildirdi.

    TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI! GERÇEK BAŞKA TWEET VE HDP...
    İhraç isteminin Özcan'ın belediye meclisinde yaptığı rezillik olduğunu iddia edildi ancak takvim.com.tr işin aslını okuyuculara aktardı.

    TANJU ÖZCAN DAHA ÖNCE DE KADINLARI HEDEF ALAN İFADELER KULLANMIŞTI
    Özcan daha önce de sağlık sorunu nedeniyle çocuk sahibi olamadığı için kendisinden yardım isteyen bir kadınla ilgili terbiye sınırlarını aşan imalı ifadeler kullanmıştı ancak CHP yönetimi bir aksiyon almadı.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA YÜKLENİNCE YANDI
    Tanju Özcan'dan geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı dikkat çeken bir çıkış gelmişti.



    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kemal Kılıçaroğlu'na yönelik söylediği "yüreğin yetiyorsa aday ol" sözlerini anımsatarak, Genel Başkanı'na yüklenmişti.

        "SİYASET İDDİA İŞİDİR"
        Özcan, "Sayın Genel Başkanım... Sizden ses çıkmadı... Siyaset iddia işidir... Yol verin ben bu resti göreyim... Hazırım inan olsun... Sandıkta dürüvereyim defterini... Güvenin bana... Yenerim!!!" demişti.



        HDP'Yİ MEMNUN ETME KARARI
        İhracın bir diğer ve önemli sebebi de 6'lı masanın gizli ortağı olan HDP'nin iyiden iyiye CHP'nin içine girdiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu ile sıkı bir pazarlığa girişmesi. Hatta Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin desteğine karşılık HDP'nin işaret ettiği isimleri CHP listelerinden aday göstereceğinin konuşulduğu da ifade edilmişti.

        Kılıçdaroğlu Özcan'ın ihracı ile, hem parti içinde gücünü artırmak hem de HDP'yi memnun etmek istedi.

        ÖZCAN TAKVİM.COM.TR'Yİ DOĞRULADI
        Tanju Özcan CHP'ye yakın İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamalar ile takvim.com.tr'yi doğruladı. Özcan, "Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim" ifadelerini kullandı.

        DİSİPLİNE VERİLME SEBEBİM O TWEET VE HDP
        Özcan şunları söyledi:

        "Gücüme giden şu oldu: Deselerdi ki, 'Genel başkanla ters düşüyor, kamuoyu önünde parti politikalarına ve disiplinine aykırı hareket ediyor', eyvallah diyecektim. Asıl disipline verilme sebebim, o tweet. Ayrıca sığınmacılarla ve HDP ilgili söylemlerim, partinin Atatürkçü çizgiden ayrılma alametleri..."

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