Tanju Özcan'dan bomba itiraf: Kılıçdaroğlu'nun çevresi siyasi rüşvet teklif etti

"BENİ KOLTUK SEVDALISI TİPLERLE KARIŞTIRMAYIN"

Değişim için birinin yanması gerektiğini ve yanmak için hazır olduğunu dile getiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bu süreç içerisinde bazı şeyler değişir mi diye de bekledim aslında. Yani, hani acaba genel başkan gerçekleri görür mü? Genel başkan artık değişimin kaçınılmaz olduğunun farkına varmış mıdır? Ama onun emarelerini görmüyorum. Tam tersi emareler görüyorum. Hala kongreler takvimi başlamış, görevden alınan örgütler var. CHP tarihinde ilk kez oluyor. Bu şunu gösteriyor, Kemal Kılıçdaroğlu ve başarısız ekibi hala yeni kurultayda 'nasıl seçilirim?' derdine düşmüşler. Hala garip gelecek size. Bana birilerini gönderip bu yürüyüşten vazgeçmem karşılığında çeşitli siyasi vaatlerde bulunuyorlar. Yani onlara da söyledim, tekrar söylüyorum, 'Beni koltuk meraklısı, koltuk sevdalısı tiplerle karıştırmayın. Ben bu yürüyüşü gerçekleştiriyorum. Ben bu yola baş koydum. Açık söylüyorum' Vallahi de dönmeyeceğim, billahi de dönmeyeceğim. O yüzden bana siyasi vaatle falan gelmeyin. Bir yıllık ihraç sürecinde de bana çeşitli siyasi vaatlerle gelenler olmuştu. Hepsine kapıyı kapattım. Ben zaten siyasi ikbalimi düşünseydim, bütün bunları söylüyor ve yapıyor olmazdım. Böyle durumlarda birisinin kendisini feda etmesi gerekiyor. Halk için, kendi koltuk sevdasını bir tarafa bırakıp, ülkesini, çocuklarını düşünerek birinin kendini yakması gerekiyor. İşte o biri de ben olmaya hazırım" dedi.