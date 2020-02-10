Katil Esed'in askerleri böyle havaya uçtu! SMO, Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı 10.02.2020 21:08

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine ait bir askeri aracı düzenlediği saldırı ile havaya uçurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, İdlib'in güneyindeki Kefr Batikh bölgesinde Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.