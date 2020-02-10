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İşte belge işte İBB'nin kaçak büfe skandalı

İşte belge işte İBB'nin kaçak büfe skandalı

10.02.2020 21:05

Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu CHP’li İBB, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına kaçak bir büfe kurdu. Kaçak büfenin İYİ Parti İBB Meclis Üyesi ve Airport Haber'in sahibi Ali Kıdık'a ait olduğu ortaya çıktı. Ortaya çıkan belgelerde Ali Kıdık’ın ortağı olduğu şirketin büfenin koyulduğu günden 1 hafta sonra kurulduğu tespit edildi. Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir skandalın detaylarını İBB Meclisinde anlattı.


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