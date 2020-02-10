Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama: Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleştirilen toplantı sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklama: Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gerçekleştirilen toplantı sona erdi.
Ayrıntılar geliyor...
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