Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.02.2020 17:19
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 17:19

Son dakika: 'da Rus heyetle yapılan kritik görüşme sona erdi!

Son dakika haberleri... 'ndan son dakika açıklama: ile Federasyonu arasında gerçekleştirilen toplantı sona erdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Ankara'da Rus heyetle yapılan kritik görüşme sona erdi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri