Katar'da Mehmetçik ile buluşan Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu.







KATAR'DA DAYANIŞMA VURGUSU

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Vatanımızın bağımsızlığı uğrunda canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Sınırlarımız içinde ve dışında devletimizin bekası için fedakarca görev yapan emniyet güçlerimize rabbimden muvafakiyetler niyaz ediyorum.





Türkiye'deki ailelerinizin ve milletimiziniz selamlarını ve sevgilerini getirdim. Sizler milletimizin gözbebeğisiniz. Buradaki vazifenizi büyük bir disiplinle yaptığınızı görüyor ve bundan da memnuniyet duyuyorum. Kahraman ordumuz bugün de 3 kıtada 7 iklimde kendisine verilen görevleri gerekirse canı pahasına yerine getiriyor.





Türkiye olarak Katar'la birlikte Körfez bölgesinin huzur ve esenliğine büyük önem veriyoruz. Bu topraklarda gerilim görmek istemiyoruz. Hangi kökene, mezhebe sahip olursa olsun Körfez halklarının tamamı bizim öz be öz kardeşimizdir.

DAYANIŞMA MESAJI

Dini, tarihi, kültürel ve köklü beşeri bağlarımızın olduğu Katar'ın milletimizin gönlünde farklı bir konumu vardır. 15 Temmuz kanlı darbe irişimi olmak üzere Katarlı kardeşlerimizin milletimizle gösterdiği dayanışmayı unutamayız.

Katar'ın ülkemizde başta savunma sanayi olmak üzere birçok alanda yatırımları bulunuyor. Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize biz de gereken desteği veriyoruz.