Kastamonu’da ayı mahalleye indi: O anlar güvenlik kamerasında!

Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde akşam saatlerinde mahalleye inen ayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Ayının sokaklarda dolaştığı anlar şaşkınlık yarattı.

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesine bağlı Dibekli Mahallesi'nde akşam saatlerinde mahalleye inen bir ayı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde ayının evlerin önünde dolaştığı, bir süre mahallede gezindikten sonra ormanlık alana doğru yöneldiği görülüyor. O anları izleyen mahalle sakinleri, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Vatandaşlar, bölgede zaman zaman ayıların görüldüğünü ancak bu kez yerleşim alanına kadar inmelerinin endişe yarattığını belirtti.

