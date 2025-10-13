Bitlis'in Güroymak ilçesi sınırlarında ve bir bölümü Muş ilinde yer alan, bölgenin önemli sulak alanlarından biri olan İron Sazlığı'nda yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın, yağmurun başlamasıyla birlikte etkisini kaybederek söndü.

Yangında sazlık alanın bir kısmındaki bitki örtüsü zarar gördü. Göçmen kuşlar ve diğer yaban hayvanları için büyük öneme sahip bu sulak alanın zarar görmesi, doğal yaşamı olumsuz etkiledi.

"Küçük bir ateş büyük bir felakete yol açabilir"

Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi ve doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, yangınların çoğunlukla insan kaynaklı olduğuna dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:

"Bölgede havalar soğudukça insanlar ısınmak için ateş yakabiliyor. Ancak bu tür alanlarda yakılan küçük bir ateş bile kısa sürede geniş bir yangına dönüşebiliyor. Sulak alanlar, başta kuşlar olmak üzere birçok canlı türü için hayati önem taşır. Bu yüzden bu bölgelerde ateş yakılmamalı ve yetkililerin uyarılarına mutlaka uyulmalıdır."