Kartal’daki anne ve kız cinayetinde şeytani plan deşifre oldu!

Son dakika haberi... Kartal’da anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Özcan’ın annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdükten iki gün sonra olay mahaline gelip bıçağı kız kardeşinin eline yerleştirdiği ve polise bulunduğu ihbarda, kız kardeşinin annesini öldürüp ardından intihar ettiğini söylediği öğrenildi.





Eve giren polis ekipleri anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Kadınların cesetlerinde bıçak darbeleri olduğu ve bıçaklanma nedeniyle öldükleri tespit edildi.









Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada, özel güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü tespit etti.





Özcan'ın cinayetleri işledikten iki gün sonra olay mahaline döndüğü ve olayda kullandığı bıçağı kız kardeşinin eline tutuşturduğu ve kız kardeşinin önce annesini sonra kendisini öldürdüğü süsü vermeye çalıştığı öğrenildi.





Polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi almak üzere polis merkezine götürdü. Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti.



"UFO GÖREN GÜVENLİK"

Öte yandan Özcan'ın 2013 yılında 'Gebze'de UFO gören güvenlik görevlisi' şeklinde basında yer aldığı öğrenildi.



CİNAYETİN SEBEBİ DAİRE Mİ?

Ahmet Özcan'ın borçları olduğu ve bu nedenle evi satması için annesine baskı yaptığı öğrenildi. Özcan'ın daha önce de annesi Azime Özcan'a kendilerine ait bir daireyi sattırdığı ortaya çıktı. Ayrıca Özcan'ın daha önce 2 kez evlendiği ve şu anda evli olduğu kadınla da boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.



Özcan'ın, evin satılmasını istemesi nedeniyle cinayetleri işlediği üzerinde duruluyor.

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