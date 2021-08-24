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    • Yaşam
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    • 25.08.2021 00:49
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    Kartal'da korkunç olay! Komşular kokudan rahatsız oldu: Eve gelen polis anne ve kızının cesedini buldu

    Kartal Atalar Mahallesi'nde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Apartman sakinleri bir daireden gelen kötü kokulardan şüphelendi ve polise haber verdiler. Eve gelen polis ekipleri ise bir anne ile kızının cansız bedenini buldu. Cinayeti işleyen kişinin ise olay yerine tekrar geldiği anlaşıldı. İşte detaylar...

    DHA
    Eve gelen polis anne ve kızının cesedini buldu

    Kartal Atalar Mahallesi'nde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Apartman sakinleri bir daireden gelen kötü kokulardan şüphelendi ve polise haber verdiler.

    Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre iki gün önce anne Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü.

    Bina sakinleri ise daireden gelen kötü kokuları fark etti. Daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra olay yerine geri döndü. Özcan, cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini sonra intihar ettiğini söyledi.

        Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi alınmak üzere Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürdü. Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti.

        Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından anne ve kızının cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.
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            Haberler Yaşam Kartal'da korkunç olay! Komşular kokudan rahatsız oldu: Eve gelen polis anne ve kızının cesedini buldu
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