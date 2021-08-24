Kartal'da korkunç olay! Komşular kokudan rahatsız oldu: Eve gelen polis anne ve kızının cesedini buldu

Kartal Atalar Mahallesi'nde akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Apartman sakinleri bir daireden gelen kötü kokulardan şüphelendi ve polise haber verdiler.
Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın üçüncü katında meydana geldi. Özel güvenlik görevlisi olan Ahmet Özcan, iddiaya göre iki gün önce anne Azime Özcan ve kız kardeşi Yasemin Özcan'ı bıçaklayarak öldürdü.
Bina sakinleri ise daireden gelen kötü kokuları fark etti. Daha sonra evden ayrılan Ahmet Özcan iki gün sonra olay yerine geri döndü. Özcan, cinayette kullandığı bıçağı ölen kız kardeşinin eline tutuşturarak, polisi arayıp kız kardeşinin önce annesini sonra intihar ettiğini söyledi.