Haberler Haber Videoları Kartal'da feci kaza: Kırmızı ışıkta geçen yayalara çarptı! Kaza anı kamerada

Kartal'da feci kaza: Kırmızı ışıkta geçen yayalara çarptı! Kaza anı kamerada

Kartal'da feci kaza: Kırmızı ışıkta geçen yayalara çarptı! Kaza anı kamerada
18.09.2021 07:10
Ana Sayfa 04:00
Endişeli bekleyiş! Geceyi...
Ana Sayfa 00:41
Arka Sokaklar 596. bölüm...
Ana Sayfa 00:35
Ayça Bingöl’ün eşi bakın kim...
Ana Sayfa 00:51
’Bana Her Şey Seni...
Ana Sayfa 01:28
GSB kura sonuçları isim...
Ana Sayfa 00:22
Songül Karlı'dan derin göğüs...
Ana Sayfa 00:13
Şafak Pekdemir ile yönetmen...
Ana Sayfa 00:31
Aslışah Alkoçlar’dan karnı...
Ana Sayfa 01:22
İstanbul’da iş çıkışı...
Ana Sayfa 00:46
Sahte avukat Musa Orhan'ın...
Ana Sayfa 03:40
Zahide Yetiş gözyaşlarını...
Ana Sayfa 05:09
Midesinde uyuşturucu patlayan...

Son dakika haberi! İstanbul Kartal'da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayalara otomobil çarptı. 2 kişinin ağır yaralandığı kaza, seyir halindeki bir motosikletlinin kamerasına yansıdı.


Kaza, geçtiğimiz günlerde Kartal ilçesi Kordonboyu Mahallesi Turgut Özal bulvarında meydana geldi. Kadıköy istikametinde ilerleyen otomobil, kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan iki yayaya çarptı.

Kazada, yayalardan birisi olduğu yere yığılırken, diğer yaya çarpmanın şiddetiyle savrularak metrelerce sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi alına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAZA SANİYE SANİYE KAMERADA
Öte yandan, kaza anı bu sırada yoldan geçen bir motosiklet kamerasına yansıdı.

Görüntüde, kırmızı ışıkta yolun karşısına geçen yayaları son anda fark eden otomobil sürücüsü ani fren ve manevra yapmaya çalışsa da kazadan kurtulamıyor. 2 yayadan birisi çarpma sonrası savrulup havalanarak metrelerce sürüklenirken, diğer yaya ise olduğu yere yığılıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Haber Videoları
SON DAKİKA