Haberler Haber Videoları Bu kaçıncı arıza? Halıcıoğlu'nda bir metrobüs daha yolda kaldı: İşte yandaşa ihalenin sonucu

Bu kaçıncı arıza? Halıcıoğlu'nda bir metrobüs daha yolda kaldı: İşte yandaşa ihalenin sonucu

Bu kaçıncı arıza? Halıcıoğlu'nda bir metrobüs daha yolda kaldı: İşte yandaşa ihalenin sonucu
18.09.2021 12:55 - Son Güncelleme: 18.09.2021 12:56
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2019'dan bu yana kayda değer hiçbir proje yapmayan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, İETT araçlarının bakım ve onarımında da sınıfta kaldı. Her geçen gün yolda kalan otobüs haberleriyle gündeme gelen İETT'nin bu sefer de yolda kalan metrobüsü vatandaşı isyan ettirdi.


Göreve geldikleri 2019'dan bu yana İstanbullunun yararına hiçbir işe imza atmayan ve İETT araçlarının bakım ve onarımında sınıfta kalan CHP'li İBB'ye ait otobüsler, vatandaşı canından bezdirdi.


HER GÜN YENİ BİR ARIZA
Bir yandan otobüslerin bakım ve onarımının tam yapılmadığını düşünen megakentin sakinleri, diğer yandan da arızalı metrobüslerle uğraşmaya başladı.

METROBÜS ARIZA YAPTI
Görüntüler Halıcıoğlu Metrobüs Durağı'nda kayda alındı. Günlük milyonlarca kişiyi taşıyan metrobüslerden biri, arıza yaptı ve çift yönlü olan yolda kenara çekildi.


YANDAŞA İHALENİN SONUCU
Metrobüsün yolda kaldığı görüntüleri çeken vatandaş, "Liyakat çok güzel şey diyenlerin 2 milyar TL'lik otobüslerin bakım ve onarım ihalesini yandaşlarına vermesinin sonucu." diyerek İBB yönetimini eleştirdi.

KUYRUK OLUŞTU
İçerisindeki yolcuların indirildiği metrobüs, diğer araçların gidiş yönünü tıkayınca kuyruk oluştu.

Bu anlara defalarca tanıklık eden vatandaşlardan biri eline aldığı cep telefonuyla bölgedeki yoğunluğu gözler önüne serdi.

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