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Karısını sokak ortasında av tüfeğiyle vurup öldürdü! Boşanma davası gururuna dokunmuş

Karısını sokak ortasında av tüfeğiyle vurup öldürdü! Boşanma davası gururuna dokunmuş
08.03.2022 10:24

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Adıyaman'da, boşanma aşamasında olduğu eşi Remziye Yücel'i (46) sokak ortasında av tüfeğiyle başından vurup, öldüren Zeynal Yücel (50), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yücel'in, ifadesinde, "Boşanmak istemiyordum. Gururuma dokundu. Amacım, vurmak değildi; yaralamak, sadece korkutmaktı" dedi.

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Olay, dün İmamağa Mahallesi'nde meydana geldi.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin temizlik görevlisi olarak çalışan Remziye Yücel, sabah işe gittiği sırada, boşanma aşamasında olduğu ve 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Zeynal Yücel tarafından sokak ortasında av tüfeği ile vuruldu.

Hastaneye kaldırılan 4 çocuk annesi Yücel, yoğun bakım ünitesinde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

"GURURUMA DOKUNDU"
Polis ekiplerince gözaltına alınan Zeynal Yücel ise 2 yıl önce eşinin boşanmak isteyip, ayrı eve taşındığını ancak kendisinin boşanmak istemediğini söyledi.

İfadesinde, eşinin açtığı boşanma davasından sonradan haberdar olduğunu öne süren Yücel,

"Eşim bana boşanma davası açınca gururuma dokundu.

Benim bilgim yoktu. Ben eşimi seviyordum ve o yüzden de boşanmak istemiyordum.

Bana açtığı boşanma davasını sonradan öğrendim. Ben de dayanamadım.

Amacım, vurmak değildi; yaralamak, sadece korkutmaktı. Ben eşimi çok seviyordum'' dedi.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan Zeynal Yücel, sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

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