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YKS 2026 sınav sonuçları açıklandı

YKS 2026 sınav sonuçları açıklandı

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları son dakika gelişmesiyle erişime açıldı. Milyonlarca adayın merakla beklediği TYT, AYT ve YDT puanları ile başarı sıralamaları 21 Temmuz Salı günü ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulanabiliyor.

YKS 2026 SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor. Sonuç ekranında adayların TYT, AYT ve YDT puanları, başarı sıralamaları, testlerdeki doğru-yanlış sayıları ve hesaplanan yerleştirme puanları yer alıyor.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabiliyor.


YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki adımları takip edebilir:

  • ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapın.
  • T.C. kimlik numaranızı ve aday şifrenizi girin.
  • "2026 YKS Sonuçları" ekranını seçin.
  • Sonuç belgenizi görüntüleyebilir veya indirebilirsiniz.

Yoğunluk nedeniyle sisteme erişimde zaman zaman yavaşlama yaşanabileceği belirtilirken, adayların işlemlerini belirli aralıklarla tekrar denemeleri tavsiye ediliyor.

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Hasan Demir
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber

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