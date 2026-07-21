YKS 2026 sınav sonuçları açıklandı

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Yoğunluk nedeniyle sisteme erişimde zaman zaman yavaşlama yaşanabileceği belirtilirken, adayların işlemlerini belirli aralıklarla tekrar denemeleri tavsiye ediliyor.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuç belgelerine ulaşabiliyor.

2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav sonuçlarını sorgulayabiliyor. Sonuç ekranında adayların TYT, AYT ve YDT puanları, başarı sıralamaları, testlerdeki doğru-yanlış sayıları ve hesaplanan yerleştirme puanları yer alıyor.