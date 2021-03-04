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Karadeniz’de alarmın rengi kırmızı! Karadeniz’de virüsün yayılımı nasıl durdurulacak? Karadeniz mutasyonu var mı?

Karadeniz’de alarmın rengi kırmızı! Karadeniz’de virüsün yayılımı nasıl durdurulacak? Karadeniz mutasyonu var mı?
04.03.2021 16:59
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Sağlık Bakanlığı koronavirüs yoğunluğuna göre 81 ili renk kodlarına ayırdı. Buna göre Karadeniz'de vaka yoğunluğu yüzde 200'leri gördüğü için kırmızı kategoride yer alıyor. Türkiye'nin diğer bölgelerine oranla 'çok yüksek riskli' kategoride olan Karadeniz'de, Covid-19 virüsünün hızlı yayılımının takibi ve tespiti için özel bir çalışma başlatıldı. "Karadeniz mutasyonu mu var?" sorusu gündemdeyken vakaların en yüksek olduğu Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'den toplanacak Covid-19 örneklerinde, dünyada daha önce tanımlanmamış ve bölgeye özgü yeni bir mutant virüs olup olmadığını araştıracak.


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