Karabük’te skandal anlar: Üniversiteli kızlar saç saça kavga etti!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 11:50:08

Karbük Safranbolu'da Katip Çelebi Kız Öğrenci Yurdu önünde yaşanan olayda, iki üniversite öğrencisi genç kızın tartışması çevredekileri şaşkına çevirdi. Gergin başlayan diyalog, dakikalar içinde fiziksel kavgaya dönüştü.

Yurttaşlar Müdahale Etti

Sokak ortasında saç saça kavga eden iki genç kıza çevredeki vatandaşlar anında müdahale etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Olay anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı duruma tepki gösterirken, görüntüler binlerce kez paylaşıldı.