PODCAST CANLI YAYIN
Karabük’te skandal anlar: Üniversiteli kızlar saç saça kavga etti!
Haberler Haber Videoları

Karabük’te skandal anlar: Üniversiteli kızlar saç saça kavga etti!

Giriş Tarihi: 9.05.2025 11:50:08

Karabük'te kıskançlık yüzünden başlayan tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Yurttaşlar güçlükle ayırdı, kavga anı cep telefonuyla kaydedildi.

Karbük Safranbolu'da Katip Çelebi Kız Öğrenci Yurdu önünde yaşanan olayda, iki üniversite öğrencisi genç kızın tartışması çevredekileri şaşkına çevirdi. Gergin başlayan diyalog, dakikalar içinde fiziksel kavgaya dönüştü.

Yurttaşlar Müdahale Etti
Sokak ortasında saç saça kavga eden iki genç kıza çevredeki vatandaşlar anında müdahale etti. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar güçlükle ayrıldı. Olay anı, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

Sosyal Medyada Gündem Oldu
Kavga görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından olay kısa sürede gündem oldu. Birçok kullanıcı duruma tepki gösterirken, görüntüler binlerce kez paylaşıldı.

SIRADAKİ VİDEO
Olay video: Bir plak ev sahibi yaptı! Bedia Akartürk'ten ilk açıklama!
09.05.2025Cuma
Tarsus'ta seyir halindeki araçtan atlayan kıza TIR çarptı: 1 ölü!
09.05.2025Cuma
4 ilde 'Maydonoz Döner' operasyonu!
09.05.2025Cuma
Sivas'taki vahşette sır perdesi aralandı!
09.05.2025Cuma
Bir müteahhit daha CHP'li Ekrem İmamoğlu ve çetesinin yolsuzluk çarkını ifşa etti
09.05.2025Cuma
Bunlar da Var
Konya’da feci kaza: Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti 01:26
Ağaca çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
08.05.2025Perşembe
Sivas’taki vahşette sır perdesi aralandı! 01:58
Sivas'taki vahşette sır perdesi aralandı!
09.05.2025Cuma
Gaziosmanpaşa’da okul servisi faciası: 5 yaşındaki Metehan’ın ölümü kamerada! 00:21
Servis faciası: 5 yaşındaki Metehan’ın ölümü kamerada!
08.05.2025Perşembe
CHP’nin Gazze istismarı tescillendi! Beyazıt’ta Filistin bayrağını kaldırmak istediler 00:40
CHP'nin Gazze istismarı tescillendi! Beyazıt'ta Filistin bayrağını kaldırmak istediler
08.05.2025Perşembe
CANLI YAYIN