Karabük son dakika kaza! Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü 6 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Kaza gece saatlerinde, Eflani Pınarbaşı yolunda meydana geldi. Yaşar Sancaktar (65) idaresindeki 37 ABL 556 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Raşit Koçoğlu (65) yönetimindeki 37 JA 207 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada Yaşar Sancaktar olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde bulunan Yusuf Sancaktar ve Emre Sancaktar (16) ile kamyonet sürücüsü Raşit Koçoğlu, Meral Koçoğlu (60), Vural Çiftçi (58), Ekrem Güngör (52) ve Nural Güngör (51) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi?ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Yusuf Sancaktar hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.