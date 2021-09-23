Yağmur | Meteoroloji'den 21 il için sarı 3 il için turuncu kodlu uyarı | Hava Durumu 23-09-2021

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'da sağanak yağış etkili olmaya başladı. Gece boyu devam eden sağanak sonrası İstanbullular güne yağışla uyandı. Devam eden yağışla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika 21 il için sarı 3 il için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Öte yandan İstanbul’da erken saatlerden itibaren etkili olan yağışlar sonrası D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı.

#Yağmur | Meteoroloji'den 21 il için sarı 3 il için turuncu kodlu uyarı! İstanbul'da bazı bölgelerde etkili olan yağışın da etkisiyle sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Akşam saatlerinde başlayan sağanak, kentin bazı bölgelerinde aralıklarla etkisini sürdürüyor.