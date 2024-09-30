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11. Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu
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11. Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024, 23:24 Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2024, 23:29

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11’inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan (42), yalnız yaşadığı lojmandaki dairesinde ölü bulundu.

11. Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, evinde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde meydana geldi. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 11'inci Ceza Daire Başkanı Murat Özcan, çalıştığı kuruma gitmeyince meslektaşları, durumdan şüphelenerek kaldığı lojmandaki dairesine gitti. Uzun süre kapının çalınmasına karşın cevap alamayan meslektaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak içeri giren ekipler, Özcan'ı yerde hareketsiz halde buldu. Ekiplerin incelemesinde, Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Özcan'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Özcan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsiyle belli olacak.

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